Вчера "Страна" рассказывала, что экс-президент пропустит сегодня очередной допрос в Госбюро расследований. Адвокаты Петра Порошенко сообщили ГБР, что их подзащитный находится за границей. Так и произошло - экс-президент на допрос не пришел.

Мы также выяснили, куда направился Порошенко и когда он покинул страну.

По данным источников "Страны" в "Европейской солидарности" он вылетел 8 марта в Испанию с пересадкой во Франкфурте.

Пока неизвестно, находится ли он до сих пор в Испании или полетел куда то дальше.

"Но точно в Украину он до сих пор не вернулся", - говорят наши собеседники в политсиле.

Интересно, что отъезд состоялся после того, как Рада уволила генпрокурора Руслана Рябошапку, который блокировал вручение бывшему президенту подозрений.

Накануне 6 марта Порошенко приходил в ГБР на допрос. У ведомства собрались сторонники экс-гаранта, но он к ним не вышел и покинул здание через черный ход.