Венецианская комиссия приветствует решение КСУ об отмене судебной реформы Зеленского
Президент Европейской комиссии "За демократию через право", известной как Венецианская комиссия, Джанни Букиккио приветствует решение Конституционного суда Украины частично отменить реформу президента Владимира Зеленского о деятельности органов судейского управления. Об этом пишет "Европейская правда".
"Я приветствую то, что Конституционный суд своим решением от 11 марта признал неконституционной поправку к закону о судебной власти и статусе судей, которая сокращала максимальное количество судей в Верховном суде с 200 до 100. В своем заключении в декабре 2019 года Венецианская комиссия попросила убрать это положение", - говорится в заявлении Букиккио.
Венецианская комиссия беспокоилась, что эта поправка привела бы к серьезным изменениям в составе Верховного суда, который уже был полностью реформирован на основе законодательства, принятого предыдущим созывом Верховной рады, напомнил Букиккио.
"Повторение того же после выборов стало бы сигналом и судьям, и широкой общественности, что от воли соответствующего большинства в парламенте зависит, могут ли судьи Верховного суда оставаться в должности или нет. Поэтому я поздравляю Конституционный суд с его решением, которое укрепляет независимость не только Верховного суда, но и украинской судебной власти в целом", - добавил президент Венецианской комиссии.
Напомним, 11 марта Конституционный суд признал неконституционной судебную реформу Владимира Зеленского. Закон №1008 был принят Радой прошлой осенью и подписан президентом в ноябре 2019 года.
Также мы сообщали, что Венецианская комиссия отказывается проводить пленарное заседание из-за коронавируса.