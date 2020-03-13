В Житомирской области, в Радомышле, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 71-летнюю женщину, у которой ранее обнаружили коронавирус Covid-19.

Об этом в пятницу сообщает Telegram-канал "CORONAVIRUS".

"Инфицированную женщину из Житомирской области подключили к аппарату вентиляции легких. Ей очень плохо. Ей 71 год и она очень поздно обратилась к врачам", - говорится в нем.

Скриншот: t.me/coronavirusalarm/211

Напомним, женщина плохо себя чувствовала с 3 марта. 1 марта она вернулась в Украину из Польши. После этого она несколько раз обращалась к врачам, жаловалась на повышенное давление. В итоге была госпитализирована в районную больницу в Радомышле 12 марта в 10.00. Перевозить ее в Житомир не планируют. Заболевшая находится в состоянии средней тяжести. У нее двустороннее воспаление легких. Ее родные, а это шесть человек, находятся на обсервации.

Радомышль на карте Google.com

Как сообщил председатель Радомышльской районной государственной администрации Виктор Пулковский в эфире телеканала "112 Украина", в городе установят блокпосты для контроля въезда и выезда граждан с температурой.

"Всего в городе два главных направления - это в сторону Кочерова до автомагистрали Киев-Чоп и в сторону Малина. На этих местах будут стоять посты полиции с контролем людей с температурой. В оба направления, на въезд и выезд", - сообщил Пулковский.

Также он отметил, что в Радомышль направляется руководство области. В ближайшее время должны появиться дополнительные разъяснения относительно дальнейшей ситуации в городе.

"Обеспечение всем необходимым происходит. Санитарная обработка дезсредствами тоже происходит. Нам удалось достаточно быстро среагировать на ситуацию, поэтому мой прогноз очень положительный", - добавил председатель Радомышльской РГА.

Как сообщалось, второй случай - в Черновицкой области. Пока известно, что заболел мужчина, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней. Он изолирован, ему предоставляется симптоматическое лечение.