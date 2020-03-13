В ночь на 13 марта биткоин резко обвалился к $3 800, то есть потеряв за сутки более, чем 50% стоимости. Тем временем, вторая по капитализации криптовалюта Ethereum опустилась ниже $100 впервые с декабря 2018 года.

Об этом сообщает издание Forklog.

По словам сооснователя платформы ShapeShift Эрика Ворхеса, биткоин остается средством сбережения, несмотря на обвал.

Как сообщается, после обвала биткоин за считанные минуты вырос до $5 200, а Ethereum на Coinbase стал по $122.

Сооснователь инвесткомпании 10T Holdings Дэн Тапиеро раскритиковал тех, кто говорит о несостоятельности биткоина. По его мнению, это единственный свободный рынок. Актив может упасть на 50% за день, но ему не нужно государство для стабилизации.

По состоянию на 04:30 UTC, цена биткоина торгуется выше $5 000. В аналитической компании Coinmetrics этот случай назвали худшим днем в истории Ethereum.

По данным CoinGecko, капитализация рынка опускалась до $125 млрд, затем восстановилась в район $145 млрд. Капитализация биткоина составляет $94 млрд.

Объем торгов биткоин-фьючерсами на Bakkt и Чикагской товарной бирже (CME) за сутки превысил $720 млн. Согласно Bitwise, на 10 доверенных биржах объем торгов биткоином составил $5,63 млрд.

В ходе падения сильно пострадал страховой фонд деривативной биржи BitMEX. Торги на ней были приостановлены.

Глава биржи FTX утверждает, что торги приостановила и биржа опционов Deribit. Как только прекратились ликвидации на обеих площадках, биткоин вырос выше $5 000. Он уверен, что причиной столько резкого падения стал механизм ликвидаций на BitMEX.

Это не единственное историческое падение за последние сутки. Индекс Dow Jones в ходе американской сессии опустился на 10% — дневной антирекорд, и это худший трехмесячный период в истории британского финансового рынка с 1720 года.

Как сообщалось, фондовый рынок США рухнул на 7 процентов при открытии. Нью-Йоркская фондовая биржа приостановила работу.