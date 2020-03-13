Музыканты из группы Little Big, которая представит Россию на Евровидении-2020 в Роттердаме запустили челлендж в поддержку своей конкурсной песни и просят всех учить танцевальные движения.

На Первом российском канале состоялась премьера песни Uno, которую россияне представят на Евровидении. К сегодняшнему утру композиция набрала уже почти 1 300 000 просмотров на YouTube.

Видео: Евровидение

Напомним, 12 марта стало известно, что организаторы "Евровидения" не собираются отменять песенный конкурс из-за пандемии коронавируса.

Ранее "Страна" писала, что Украину на песенном конкурсе представит победитель нацотбора группа Go-A с песней "Соловей". 25 февраля музыканты подписали договор с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины на участие в Евровидении-2020.