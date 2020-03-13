Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

В пятницу, 13 марта, Кабмин проведет выездное заседание, в котором примет участие президент Украины Владимир Зеленский. В рамках заседания будет презентована реформа системы градостроительства. 

Об этом сообщает пресс-служба правительства на своем сайте. 

Как сообщается, мероприятие пройдет с 11:00 до 12:30 пятницы. Место проведения пресс служба Кабмина не уточняет. На сайте президента анонса нет. Предусмотрена онлайн трансляция

По итогам заседания состоится брифинг премьер-министра Дениса Шмыгаля. Вопросы по теме предлагают ставить под видео в ходе прямой трансляции - а ответы премьер даст во время брифинга.

Ранее сообщалось, что Кабмин разделил Министерство по делам ветеранов и переселенцев на два ведомства .

Также мы писали, что на заседания Кабмина могут снова пустить журналистов.


 
 

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