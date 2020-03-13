Словакия ограничила пропуск граждан на свою территорию для предупреждения распространение коронавируса. Ограничительные меры начали действовать с пятницы, 13 марта. Об этом сообщается в микроблоге "Новая таможня" в Twitter.

"С сегодняшнего дня, 13 марта, с 08:00 Словакия ограничила пропуск на свою территорию. Разрешение на въезд будет предоставляться только гражданам Словакии и лицам, имеющим документы на постоянное или временное проживание на территории Словацкой Республики", - говорится в сообщении.

Также опубликован документ, в котором начальник Чопского погранотряда сообщает о получении уведомления об ограничительных мерах на границе Словакии.

Фото: twitter.com

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