"Давно уже так не лупили, даже окна пооткрывали". Дончане сообщают о массированном обстреле города в пятницу 13-е
В Донецке слышна громкая канонада, какой не было давно. Об этом "Стране" рассказали местные жители.
"Давно уже так не лупили, даже окна пооткрывали", - рассказал нам житель Киевского района Донецка. Окна при артобстреле открывают, чтобы стекла не разбились от взрывной волны.
Те же сообщения от жителей города - главным образом того же района - в социальных сетях.
"Киевский очень громко. Кто слышит?". "ЖД. Слышно прилеты". "Ковер кто-то выбивает", - делятся дончане в группе "Перекличка" ВКонтакте.
Киевский район по своим окраинам - это линия фронта, куда входит и Донецкий аэропорт.
В "ДНР" при этом сообщают об обстреле поселка Жабичево в районе Донецкого аэропорта, а такжен "Вольво-центра" там же. Это территория города, которая примыкает к контролируемым ВСУ Пескам.
Именно под Песками в последние дни идут ожесточенные столкновения с человеческими жертвами. "Страна" рассказывала о них в материале ПТУР, КамАЗы, трое убитых. Что произошло под Песками, где погибли украинские военные.
Недавно штаб ООС отчитался, что обстрелял под Песками территорию, контролируемую "ДНР" с целью ликвидировать группу стрелков, которая уничтожила накануне украинский КАМаз.