В Донецке слышна громкая канонада, какой не было давно. Об этом "Стране" рассказали местные жители.

"Давно уже так не лупили, даже окна пооткрывали", - рассказал нам житель Киевского района Донецка. Окна при артобстреле открывают, чтобы стекла не разбились от взрывной волны.

Те же сообщения от жителей города - главным образом того же района - в социальных сетях.

"Киевский очень громко. Кто слышит?". "ЖД. Слышно прилеты". "Ковер кто-то выбивает", - делятся дончане в группе "Перекличка" ВКонтакте.

Киевский район по своим окраинам - это линия фронта, куда входит и Донецкий аэропорт.

В "ДНР" при этом сообщают об обстреле поселка Жабичево в районе Донецкого аэропорта, а такжен "Вольво-центра" там же. Это территория города, которая примыкает к контролируемым ВСУ Пескам.

Именно под Песками в последние дни идут ожесточенные столкновения с человеческими жертвами. "Страна" рассказывала о них в материале ПТУР, КамАЗы, трое убитых. Что произошло под Песками, где погибли украинские военные.

Недавно штаб ООС отчитался, что обстрелял под Песками территорию, контролируемую "ДНР" с целью ликвидировать группу стрелков, которая уничтожила накануне украинский КАМаз.