Сотрудники СБУ предотвратили незаконный вывоз арсенала оружия и боеприпасов из Луганской области в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно предварительным данным, следствие установило, что участники организованной группировки пытались нелегально переправить военные средства поражения из района ООС в другие регионы Украины.

Правоохранители задержали двух фигурантов на блокпосту на автодороге Лисичанск - Бахмут во время незаконной перевозки оружия на собственном микроавтобусе.

В ходе осмотра транспортного средства участников группы сотрудники СБУ обнаружили 3 ручных противотанковых гранатомета РПГ-7В, станковый пулемет НСВ-12,7 "Утес", 6 пулеметов ПКТ и РПК. Также изъято 3 тысячи боевых патронов различного калибра.

Фото: ssu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Ровенской области поп продавал оружие из Донбасса и оставлял закладки в многоэтажках.

Также мы писали, что СБУ отчиталась, сколько оружия, взрывчатки и боеприпасов изъяла за год.