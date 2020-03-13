При вчерашнем обвале мировых рынков российские миллиардеры обеднели более, чем на $15 млрд. Такие данные приводит Телеграм-канал "РИА Новости", основываясь на данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

"Больше всех потерял один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин - его состояние за день сократилось на $1,71 млрд, до $24,6 млрд. Однако он по-прежнему лидирует в списке российских миллиардеров BBI", - говорится в сообщении.

По данным Forbes, 20 богатейших людей мира потеряли в четверг более $78 млрд.

Фото: telegram.org

Напомним, в четверг, 12 марта, фондовые биржи США открылись падением на 6-7 процентов, поэтому через 15 минут торги на Нью-Йоркской фондовой бирже были приостановлены на 15 минут. Это произошло после падения индекса S&P 500 на 7 процентов.

Также мы сообщали, что на фондовом рынке США рекордное в новом веке падение, о котором заявили, что оно хуже, чем Великую депрессию.