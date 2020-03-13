Исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова получила за февраль зарплату в 63 030 гривен, а в январе ей не выплатили должностной оклад, но начислили 24 000 гривен компенсации. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ ГБР на информационный запрос.

В ответе указано, что Венедиктовой начислили денежную компенсацию в размере должностного оклада директора ГБР. Но при этом, ГБР не уточняет, какую сумму Венедиктова получила "на руки".

Фото: ukranews.com

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