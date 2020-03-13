В Нидерландах приняли решение запретить публичные собрания групп более чем из 100 человек из-за распространения коронавируса. Тем временем, подготовка к Евровидению-2020 идет полным ходом и сам конкурс не отменили. О судьбе песенного шоу станет известно в начале апреля.

Об этом заявил мэр Роттердама Ахмед Абуталеб в интервью RTV Rijnmond.

По его словам, судьба Евровидения решится 5-6 апреля. В это время организаторы должны монтировать сцену и решение будет принято до начала строительства.

"Для меня последний день - это момент, когда мы начинаем строить сцену. В этот день должны уточнить: пройдет Евровидение или нет. У нас есть два варианта: EBU и AVROTROS (голландский вещатель) могут принять решение о проведении или отмене. Но сейчас слишком рано", - говорит мэр.

На данный момент подготовка идет по плану, все страны-участницы уже представили свои песни.

Как сообщалось ранее, организаторы песенного конкурса ежедневно следят за ситуацией с распространением коронавируса. Eвропейский вещательный союз имеет опыт планирования кризисных ситуаций. У него всегда есть резервный план.

Среди возможных вариантов:

Без изменений - Евровидение-2020 пройдет как запланировано

Нет аудитории, арена - Ограниченное количество аудитории / нет аудитории (на арене)

Нет зрителей, телестудия - Трансляция Евровидения в телестудии без зрителей

Национальная трансляция - каждая страна будет транслировать песню из своего города

Перенос - с рядом возможных вариантов

Отмена - этот вариант пока не рассматривается

Напомним, песенный конкурс Евровидение-2020 благодаря прошлогодней победе певца Дункана Лоуренса пройдет в Нидерландах. Городом проведения был выбран Роттердам. Полуфинальные концерты состоятся 12 и 14 мая, а судьба главного трофея решится 16 мая. Третья волна продажи билетов стартует 26 марта.

Согласно результатам жеребьевки Go-A станут участниками первого полуфинала песенного конкурса, который запланирован на 12 мая. Украинские участники выйдут на сцену во второй половине шоу.

Как сообщалось, организаторы Евровидения не собираются отменять песенный конкурс из-за пандемии коронавируса.