Распространение коронавируса в мире может затихнуть к середине лета 2020 года. Об этом заявил руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов, передает "Интерфакс".

По его словам, стабилизация ситуация придется на июнь-июль. Он напомнил, что в Китае пик заболеваемости был пройден еще 2 февраля.

Согласно статистке о заболеваемости и смертности, Covid-19 в 10-15 раз менее патогенный, чем коронавирусы, вызвавшие эпидемию атипичной пневмонии (SARS) в 2002 - 2003 гг. и ближневосточного респираторного синдрома в 2012 - 2015 гг.

"Эти вирусы есть всегда, даже в обычной структуре ОРВИ всегда присутствует два Human Coronavirus, соответственно, может появиться еще один", - сказал Шестопалов.

Специалист также обратил внимание на то, что в настоящее время диагностика заболевания на более хорошем уровне.

Напомним, ранее китайский врач рассказал, когда распространение коронавируса на планете пойдет на спад. По его словам, коронавирус будет распространятся по миру до конца июня текущего года.

Как сообщалось, в МИД Китая заявили, что коронавирус в Ухань мог завезти военный армии США.