Депутат Госдумы России от ЛДПР Сергей Катасонов, а также его помощники и контактировавшие с ним коллеги отправлены на карантин из-за подозрения в инфицировании коронавирусом.

Такое решение принял председатель Госдумы Вячеслав Володин из-за того, что Катасонов на днях вернулся из Франции, где коронавирусом заражены уже около 2 200 человек. Об этом сообщает РБК.

"Конечно, я посещал Францию еще до того, как страна была признана опасной в плане распространения коронавируса, однако карантин в еще примерно неделю считаю оправданным", - сказал политик.

О возвращении Катасонова из частной поездки во Францию и о том, что медики предписали ему в течение двух недель находиться дома и никуда не выходить, сообщил с трибуны Госдумы лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам Катасонова, кроме него, на карантин направлены еще семь-восемь депутатов, которые обычно сидят рядом с ним на заседаниях нижней палаты.

Кроме того, глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов решил, что депутаты, вернувшиеся из-за границы после командировок или отпусков, должны будут отправиться на двухнедельный домашний карантин.

Напомним, по данным на 12 марта, во Франции коронавирусом заразились 2 281 человек, летальных исходов - 48.

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