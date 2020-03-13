В пятницу, 13 марта, Украина продолжает находиться на карантине. Вчера вечером официально подтвердили еще два случая заражения Covid-19 в Украине - в Радомышле Житомирской области и в Черновецкой области. Таким образом, на 13 марта в Украине три человека заражены китайским коронавирусом. Это по официальным данным.

Из-за коронавируса зал заседаний Верховной Рады закрыли для журналистов. Их пустят только в пресс-центр. В парламент до апреля будут пускать только депутатов, их помощников и сотрудников аппарата Верховной Рады.

СНБО сегодня обсудит решение о возможном закрытии границ.

"Страна" ведет онлайн ситуации связи с распространением коронавируса в Украине.

11:25 Глава Минздрава Илья Емец инициирует внеочередное заседание Рады из-за коронавируса.

11:12 В Верховной Раде на входе меряют температуру и поставили антисептик. Об этом сообщает журналист "Страны"

10:54 Что делать, если вы почувствовали нижеперечисленные симптомы? Обратиться к своему семейному врачу. Это можно сделать по телефону или в вайбере. Контакт врача указан в заполненной декларации.

Если у вас нет семейного врача, позвоните на "горячую линию" НСЗУ (Национальной службы здоровья Украины) по номеру 1677.

Также "горячие линии" созданы в разных областях Украины. Например, в Житомирской области ее номер: (068) 982 47 81. Консультации дают врачи-эпидемиологи в будни с 08:30 до 17:00.

"Горячая линия" правительства: 15-45.

В Киеве работает круглосуточная горячая линия "Совет врача по телефону": 15-83 со стационарного телефона (бесплатно) и 044-235-01-01 - с мобильного (по тарифам мобильного оператора).

10:50 Напомним, что по данным ВОЗ, самыми распространенными симптомами COVID-19 являются лихорадка (повышение температуры), сухой кашель и чувство усталости. На них жаловались большинство заболевших.

Также симптомами коронавируса могут быть: влажный кашель, затрудненное дыхание, боль в горле, головная боль, боль в мышцах. В некоторых случаях наблюдалась тошнота, заложенный нос, диарея и покраснение глаз.

10:41 Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщил, что в области усиливают карантин из-за второго случая коронавируса. Кроме школ и детсадов ограничат посещение всех спортивных комплексов, бассейнов, бань, крупных развлекательных центров.

Сергей Осачук

10:18 Женщину из Радомышля, зараженную Covid-19, утром подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее состояние оценивается как тяжелое.

10:13 В Радомышле Житомирской области, где у женщины выявил коронавирус, временно закрыли рынки. Также приостановлена работа общественного транспорта. Полицейские будут измерять температуру на постах на двух главных магистралях в городе "Киев - Чоп" и в направлении города Малин Житомирской области.

10:01 С 13 марта по 3 апреля в Харькове на карантин закрывают школы и детские сады.

09:47 С 13 марта в соседней Словакии ограничили въезд. Въезд разрешен лишь гражданам Словакии и лицам, имеющим вид на жительство в этой стране. Также приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение.

09:30 Нацбанк будет обеззараживать банкноты. Для этого гривны поместят в отдельное помещение на 14 дней, а затем купюры обработают и упакуют в пачки с термоусадочной пленкой. Их подвергнут воздействию высоких температур в специальных печах.

09:00 В Радомышле изолированы 22 человека, контактировавших с зараженной пенсионеркой. Два из них - в Киеве. Все они согласились на самоизоляцию добровольно. Ранее озвученная информация о том, что инфицированная женщина была в церкви, не подтверждена. Была она там или нет - устанавливается.

08:15 Сегодня СНБО проведет экстренное заседание, на котором обсудят дальнейшие меры по борьбе с распространением коронавируса в Украине. Планируется рассмотреть вопрос закрытия границ, а именно в каком формате это возможно сделать.

08:00 В Украине проверят обоснованность цен на медицинские маски, спекулянтов накажут. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.