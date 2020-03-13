Правительство поручило Антимонопольному комитету проверить цены на средства индивидуальной защиты в Украине.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы "Право на власть".

"Есть поручение премьер-министра Антимонопольному комитету проверить все цены, которые есть на рынке как на средства индивидуальной защиты, так и на другие вещи, которые используются в противодействии заболеванию коронавирусной инфекции", - заявил Ляшко.

Заместитель министра утверждает, что спекулянты будут привлечены к ответственности. На эту тему уже было проведено совещание с представителями Антимонопольного комитета. "Если такие факты будут установлены, то будут определенные взыскания или санкции к нарушителям законодательства", - подытожил Ляшко.

Видео: YouTube/ТСН

Напомним, по последним данным, в Украине зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов, который вместе с женой путешествовал по Италии.

Ранее из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.