Непальские власти с 14 марта и до конца апреля приостановят выдачу туристических виз из-за коронавируса и отменят на этот срок все экспедиции альпинистов, в том числе на самый высокий пик планеты - Эверест.

Об этом сообщает местное издание Тhe Kathmandu Postсо ссылкой на источники в правительстве.

"Приостановка действия виз, за исключением дипломатических и официальных, вступит в силу 14 марта и продлится до 30 апреля", - сообщил источник.

По его данным, такое решение принял в четверг вечером координационный комитет во главе с заместителем премьер-министра и министром обороны Ишваром Покхрелом.

"В случае чрезвычайной необходимости всем иностранцам, желающим приехать в Непал, необходимо будет предоставить медицинскую справку о том, что они не заражены коронавирусом, и подать на рассмотрение заявление в консульство Непала в своей стране", – добавил источник.

По его словам, все весенние экспедиции альпинистов, в том числе на пик Эверест, отменены, что лишит Непал многомиллионных доходов. Только госказна получала более $4 млн в год от продажи лицензий, желающим подняться на Эверест.

Отметим, что в Непале пока зафиксирован один случай заболевания коронавирусом.

Напомним, вчера стало известно, что Индия приостановила на месяц все туристические визы в качестве профилактики распространения коронавируса.

Также Турция отложила туристический сезон из-за Covid-19. Местные отели обычно начинают принимать туристов в конце марта, но в связи с коронавирусом власти призвали их отложить начало сезона до 15 апреля.