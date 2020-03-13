Американская армия нанесла массированый авиаудар по объектам "Катаиб Хезболла" (КХ) на территории всего Ирака.

Об этом говорится в сообщении Пентагона в четверг 12 марта.

"Эти удары носили оборонительный, пропорциональный характер и являлись прямым ответом на угрозу, создаваемую поддерживаемыми Ираном шиитскими ополченческими группировками (SMG), которые продолжают атаковать базы, на которых размещены силы коалиции "Операция по неотъемлемому разрешению" (OIR)", - заявил Пентагон.

Атаки американцев были направлены на пять хранилищ оружия. Военные США считают, что это значительно ухудшило способность "Хезболлы" осуществлять будущие атаки против сил антитеррористической коалиции в Ираке.

"Соединенные Штаты не потерпят нападений на наших людей, наши интересы или наших союзников", - заявил министр обороны Марк Эспер.

Отмечается, что США и коалиция по-прежнему привержены борьбе с ИГИЛ и долгосрочной безопасности, стабильности и суверенитету Ирака.

Вчерашнее нападение на военный лагерь "Таджи" в Ираке привело к гибели двух военнослужащих США и одного военнослужащего Великобритании, а также ранению 14 других солдат. Тогда 15 ракет "Катюша" попали в иракский военный лагерь к северу от Багдада.

Напомним, ранее сообщалось, что выполняя секретное задание, в Ираке погибли двое военных США.

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