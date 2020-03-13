Ситуация с распространением коронавируса Covid-19 и в мире, и в Украине не внушает поводов для оптимизма.

В пятницу, 13 марта, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) проведет экстренное заседание, на котором обсудят дальнейшие меры по борьбе с распространением смертельно опасной заразы в Украине.

Об этом передает УП со ссылкой на собственный источник в Офисе президента Украины.

"На заседании СНБО планируется рассмотреть вопрос закрытия границ, а именно в каком формате это возможно сделать",- уточнил осведомленный источник из окружения президента.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что главный таможенник Украины Максим Нефедов объяснил, как на границах страны будут работать пункты пропуска на время карантина.