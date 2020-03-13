Смертельно опасный коронавирус Covid-19 поразил супругу премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Софи Грегуар-Трюдо 11 марта вернулась из Лондона с легкими признаками недомогания, однако тесты на коронавирус оказались положительными, как сообщает телеканал CNN со ссылкой на кабинет премьера.

Софи Грегуар-Трюдо чувствует себя относительно хорошо, у нее лишь слегка повышена температура. У премьер-министра в свою очередь симптомов нет, однако и он сам и его жена будут находиться на карантине 14 дней.

Глава правительства Канады еще не сдавал анализы на коронавирус Covid-19, он пошел на добровольную самоизоляцию и 14 дней будет работать не выходя из своего дома.

Сам премьер объявил в своем Twitter, что Канада выделяет миллиард долларов на борьбу с Covid-19.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за случая коронавируса в Радомышле изолированы 22 человека, контактировавших с зараженной пенсионеркой. Два из них -жители Киева.