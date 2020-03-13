Вчера, 12 марта, стало известно о том, что смертельно опасный коронавирус уже добрался до Радомышля в Житомирской области. Вирус выявили у 71-летней женщины, которая еще 1 марта вернулась в Украину из Польши. Сначала она гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль.

На сегодняшний момент выявлено уже 22 человека, которые контактировали с зараженной пенсионеркой и все они изолированы.

Об этом сообщил глава Радомышльской райгосадминистрации Виктор Пулковский, как передает Hromadske.

"Тот круг людей, непосредственно контактировавших - эти люди изолированы и находятся под наблюдением врачей дома", - сказал он, уточнив, что все эти люди согласились на самоизоляцию добровольно, а двое из них - не местные, а жители Киева, их изолировали в столице.

"Относительно киевлян - это проработанная информация, с ними проведена беседа, и дальше контакты их прорабатываются. Но уже я этого не знаю, я не в Киеве, там уже те соответствующие службы работают", - добавил чиновник.

В то же время Пулковский опроверг информацию об объявлении чрезвычайного положения в районе, но допустил, что это может произойти.

"Завтра (13 марта - Ред.) в 09.00 еще одно заседание - мы ждем указаний от Житомира... Состояние людей в Радомышле спокойное, паники нет. Мы довольно быстро среагировали, сразу найдены были люди", - отметил чиновник.

Он также отметил, что ранее озвученная информация о том, что инфицированная женщина была в церкви, не подтверждена, была она там или нет устанавливается.

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