Белый дом ввел в действие очередной пакет санкций против российской нефтяной компании "Роснефть". В этот раз под ударом оказалась подконтрольная "Роснефти" швейцарская компания TNK Trading International.

Госсекретарь США Майк Помпео уже заявил, что эти санкции направлены на то, чтобы вынудить президента Венесуэлы Николаса Мадуро пойти на переговоры.

"Мы ввели санкции, чтобы усадить Мадуро за стол переговоров... и усилив изоляцию режима приблизить население Венесуэлы к свободе и процветанию", - написал Помпео в своем Twitter.







"TNK Trading International S.A. - это дочерняя компания "Роснефти", выступающая посредником в продаже и транспортировке нефти Венесуэлы, которая подпадает под санкции", - заявил в связи с этим министр финансов США Стивен Мнучин.

Ранее "Страна" сообщала, что Майк Помпео назвал условие снятия санкций с России.

Так же мы рассказывали, что Трамп пообещал Конгрессу США раздавить тиранию Мадуро.