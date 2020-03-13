Главный таможенник страны Максим Нефедов объяснил, как в Украине будут работать пункты пропуска на границах в связи с введением в стране карантина из-за коронавируса Covid-19.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Правительство заявило о намерении закрыть часть пунктов пропуска (ПП) на границе, чтобы обезопасить жизнь и здоровье граждан из-за распространения коронавируса Covid-19. Какие пункты пропуска временно прекратят свою работу на период карантина - пока обсуждается. Как только появится официальное распоряжение Правительства - мы безотлагательно проинформируем.

Вместе с тем, Государственная таможенная служба совместно с Государственной пограничной службой предоставили Кабмину перечень ПП, продолжение работы которых является критически важным для экономики страны. При формировании этого перечня мы учли интересы крупнейших импортеров и экспортеров, а также транспортных операторов, следующих транзитом через территорию Украины.

Важно: пункты пропуска, через которые проходят крупнейшие потоки товаров, будут работать и дальше.

Уже сейчас Гостаможслужба советует перевозчикам выбирать для пересечения границы те пункты пропуска, которые являются основными пунктами сообщения Украины с другими государствами.

Кроме того, обращаем внимание транспортных операторов на то, что пункты пропуска могут закрываться не только украинской стороной. Другие государства также могут прекратить движение через определенные участки границы. Поэтому целесообразно отслеживать меры, предпринимаемые другиит странами в предотвращении распространении инфекции. Это поможет исключить ситуации, когда груз успешно пересек границу Украины, но не смог пройти таможенный контроль соседней страны, оказавшись на нейтральной полосе на неопределенное время. Со своей стороны, мы будем оперативно информировать о соответствующих решениях, принятых странами-соседями.

Перевозчикам грузов, которые уже находятся в пути, важно отслеживать ситуацию на пунктах пропуска и заведомо идти на главные ЧП в пределах одной таможни.

Закрытие части пунктов пропуска не повлияет на порядок оформления таможенных деклараций. Импортеры и экспортеры, как и раньше, смогут пройти таможенный контроль на одном из ПП в пределах одной таможни, указанной в декларации. Например, груз, который направлялся на ПП "Шегини", сможет заехать / выехать через ПП "Краковец" Галицкой таможни", - написал Нефедов.