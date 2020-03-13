Скорость распространения смертельного коронавируса Covid-19 по планете просто ужасает. Для него действительно нет никаких преград.

Первый случай заражения коронавирусом уже зафиксирован в штаб-квартире ООН. Заболевшей оказалась сотрудница филиппинской дипломатической миссии, из-за чего все постпредство отправили на карантин.

По данным ООН, зараженная контактировала с двумя делегатами другой миссии, но какой именно - пока не уточняется, как передает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в МИД Китая заявили, что коронавирус в Ухань мог завезти военный армии США.

Так же мы рассказывали, что в Минздраве Украины рассказали, в каком состоянии находится второй житель Черновицкой области с коронавирусом.