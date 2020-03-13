В Китае официально допустили, что коронавирус мог попасть в Ухать от США, фото: shutterstock forumdaily.com
В Китае официально допустили, что коронавирус мог попасть в Ухать от США, фото: shutterstock forumdaily.com

Коронавирус COVID-19, который уже вызвал глобальную эпидемию, мог первоначально попасть в считавшийся центром распространения г. Ухань (Китай) от военнослужащих армии США.

Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в своём обращении к властям США.

"Будьте откровенными! Опубликуйте свои данные! США должны нам объяснить", - говорится в твиттер микроблоге китайского дипломата в четверг, 12 марта 2020.

США сообщили о 34 миллионах случаев заболевания гриппом и 20 000 случаев смерти.

"Скажите, пожалуйста, сколько из них связано с (короновирусом - Ред.) COVID-19?

"Директор Центра США по борьбе с болезнями будет арестован? Когда "нулевой пациент" появился в США? Сколько людей заражено? Как называется больница? Возможно, американские военные принесли эпидемию в Ухань. Америка должна (...) сделать данные общедоступными! США должны нам объяснение (об эпидемии короновируса - Ред.)!

Так Чжао Лицзянь прокомментировал заявление главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, который сообщил, что в США было несколько случаев, когда у людей, которые якобы скончались от обычного гриппа, после смерти был обнаружен именно коронавирус.


 

Источник: twitter.com/zlj517

В конце 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Специалисты установили, что возбудитель болезни - новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения объявила о глобальной пандемии нового заболевания.
 
По последним данным, общее число зараженных превысило 120 тысяч человек, более четырех тысяч пациентов скончались. "Страна" ведет обновляемый репортаж об эпидемии в Украине.

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