Коронавирус COVID-19, который уже вызвал глобальную эпидемию, мог первоначально попасть в считавшийся центром распространения г. Ухань (Китай) от военнослужащих армии США.

Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в своём обращении к властям США.

"Будьте откровенными! Опубликуйте свои данные! США должны нам объяснить", - говорится в твиттер микроблоге китайского дипломата в четверг, 12 марта 2020.

США сообщили о 34 миллионах случаев заболевания гриппом и 20 000 случаев смерти.

"Скажите, пожалуйста, сколько из них связано с (короновирусом - Ред.) COVID-19?

"Директор Центра США по борьбе с болезнями будет арестован? Когда "нулевой пациент" появился в США? Сколько людей заражено? Как называется больница? Возможно, американские военные принесли эпидемию в Ухань. Америка должна (...) сделать данные общедоступными! США должны нам объяснение (об эпидемии короновируса - Ред.)!

Так Чжао Лицзянь прокомментировал заявление главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, который сообщил, что в США было несколько случаев, когда у людей, которые якобы скончались от обычного гриппа, после смерти был обнаружен именно коронавирус.

1/2 CDC Director Robert Redfield admitted some Americans who seemingly died from influenza were tested positive for novel #coronavirus in the posthumous diagnosis, during the House Oversight Committee Wednesday. #COVID19 pic.twitter.com/vYNZRFPWo3

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3