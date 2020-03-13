Пассажиры с симптомами заражения коронавирусом из самолета МАУ, выполнявшего рейс Милан - Киев 12 марта, доставлены в Александровскую больницу. Там они прошли обследование, которое показало отрицательные результаты на новый вирус.

Об этом в эфире программы "Право на власть" сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Трех пассажиров, чьи состояние и симптоматика внушали опасение, доставили в Александровскую больницу и проведут диагностику на присутствие коронавируса. И если в их анализах будет установлено наличие коронавируса, вы увидите согласованные действия эпидемиологической и медицинской служб, а также полиции", - сказал в начале программы представитель МОЗ.

Позже он заявил, что коронавируса у людей не обнаружили.

Видео: YouTube/ ТСН

Как писала "Страна", сооснователь Независимого союза работников медицинской отрасли Антон Гура в своем Facebook опубликовал видео из самолета, на борту которого было много людей с симптомами ОРВИ.

Гура рассказал, как больные принимали жаропонижающие средства, чтобы пройти скрининг в аэропорту и избежать карантина.