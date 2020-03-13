Коронавирус в Украине: уже трое

В Украине уже три зафиксированных случая коронавируса. Второй, как и первый, зафиксирован в Черновицкой области, а вот третий – совсем недалеко от Киева, в Житомирской области. Причем в одном из новых случаев, как и в первом, вирус был привезен из Италии. Так что именно в этом направлении находится "щель", через которую попадание коронавируса в Украину является наиболее вероятным.

Вчера, кстати, правительство запретило авиарейсы из Италии – решение правильное, но, как видим, запоздавшее: если бы транспортное сообщение с Апеннинским полуостровом прервали двумя-тремя неделями раньше, это было бы намного логичнее.

Еще одно решение, принятое вчера, – организованная эвакуация украинцев из Италии. Решение, в принципе, тоже правильное, если вслед за этим будет такой же карантин, как для наших "уханьцев". Эти меры могут замедлить распространение эпидемии в Украине, но не остановить ее.

Впрочем, в основном украинцы к происходящему относятся скорее с юмором, чем со страхом. А некоторые – в частности, мэр Харькова Геннадий Кернес – даже не восприняли всерьез решение Кабмина о всеукраинском карантине. Причем его аргументы – насчет того, что работающим родителям некуда девать детей из закрытых школ и детсадов, – находят понимание у многих, потому что именно это сейчас происходит в Киеве и ряде других городов.

В Украине даже панической скупки продуктов не случилось – ажиотажа, вызванного карантином, хватило только на среду, да и то лишь по некоторым видам товаров. С чем ситуация гораздо хуже – так это с защитными масками, которых в продаже нет. Но, с другой стороны, на улицах украинских городов людей в масках по-прежнему почти нет.

Евро-2020 не будет?

В остальном мире паника вокруг коронавируса гораздо сильнее. Вчера ее усилил президент США Дональд Трамп, который издал указ о запрете въезда в Штаты иностранцам, которые в последние две недели перед планируемым приездом в Америку были в странах Шенгенской зоны – то есть речь идет практически обо всей Европе. Украинцы, которые планируют лететь в США, видимо, в первый раз в жизни порадовались тому, что наша страна в Шенгенскую зону не входит.

Европейцы в шоке от того, что оказались дискриминированными именно они – ведь раньше они как раз имели привилегированный статус едва ли не во всем мире. Однако ситуация в некоторых странах Евросоюза (особенно в Италии) такова, что драконовские меры Трампа выглядят вполне оправданными.

В целом в отношении Европы создается ощущение, что мир рушится. Уже не состоялись отдельные матчи футбольных еврокубков, а неофициально курсирует информация о том, что УЕФА планирует перенести на 2021 год чемпионат Европы, который должен пройти летом.

Парадокс в том, что одновременно с этим объявлено, что запланированное на май Евровидение в Роттердаме отменять не будут. Так что, как видим, даже Европа в плане паники из-за коронавируса неоднородна.

Где вчера паниковали из-за него, так это на нефтяных биржах и фондовых рынках. Правда, скорее не из-за самого коронавируса, а из-за указа Трампа. И нефть, и ценные бумаги продолжают проседать, что не сулит ничего хорошего ни мировой экономике, ни украинской.

Гривна по 26: падение продолжается

Гривна вчера продолжила падение. Правда, тенденции уже были не столь однозначны, как в предыдущие два дня – наблюдался не только рост курса доллара, но и его эпизодическое снижение.

Межбанковский рынок за сутки прибавил 20 копеек, и к концу торгов доллар вышел за отметку в 26 гривен. По ходу торгов, в середине дня, курс проседал благодаря вливаниям Нацбанка, но укрепление гривны оказалось недолгим.

А вот на наличном рынке происходили несколько иные процессы. Панического курса вечера среды больше не наблюдалось. Наоборот, с утра выяснилось, что в небанковских обменниках нет гривны, и это привело к снижению курсов. Правда, тоже временному – во второй половине дня он снова стал расти параллельно межбанковскому.

Однако по итогу четверга курс наличного доллара в обменниках оказался даже ниже того, который был к концу среды. В основном, принимают доллары по 26-26,20, продают по 26,50-26,60.

На фоне этого Нацбанк продемонстрировал уверенность в контроле за ситуацией, снизив учетную ставку еще на один процент – до 10%. Правда, хотя психологически рынок успокаивается, это не означает, что курс доллара больше расти не будет: сегодня НБУ погашает депозитные сертификаты, а в субботу заканчивается срок у трехлетних ОВГЗ на 4 млрд гривен, выпущенных еще правительством Владимира Гройсмана. Так что дефицит гривны может оказаться временным, и она снова в больших объемах попадет на наличный рынок. С соответствующими последствиями.

Нападение радикалов на Сивохо: защитит ли власть себя?

Скандал дня – нападение радикалов на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, который вчера презентовал "Национальную платформу единства и примирения". Вернее, должен был презентовать, потому что националисты это мероприятие фактически сорвали.

Сорвали, несмотря на то, что сама "Платформа" носит скорее декларативный, чем практический характер. Радикалам не понравилось уже то, что в отношении жителей неподконтрольной части Донбасса использовано слово "примирение".

Срыв презентации продемонстрировал, насколько слабы позиции украинской власти внутри страны. Ведь националисты напали уже не на оппозиционеров или левых активистов, а на представителя власти, который фактически является "ледоколом Зеленского" – то есть вводит в политический лексикон власти те слова и аргументы, которые ей понадобятся в дальнейшем, если Минские соглашения все-таки будут выполняться. Атака же радикалов на Сивохо продемонстрировала, что украинская власть не способна защитить даже себя, а потому возникают вполне резонные опасения насчет того, сможет ли она защитить жителей Донбасса, если реинтеграция все-таки состоится.

Неофициально во власти говорят, что намерены жестко отреагировать на беспредел националистов. Задержаны 15 радикалов из группы, атаковавшей Сивохо, и часть из них якобы намереваются даже посадить в СИЗО, не выпуская "под поручительство". Однако, учитывая позицию министра внутренних дел Арсена Авакова в отношении примирения на Донбассе и его связи с радикалами из "Нацкорпуса", есть большие сомнения насчет того, что "показательная порка" националистов все-таки состоится.

Порошенко сбежал от допроса за границу

А вот кто, похоже, испугался "показательной порки", так это экс-президент Петр Порошенко. Вчера стало известно, что Петр Алексеевич не придет на сегодняшний допрос в Госбюро расследований, потому что находится за границей. Между тем, по неофициальной информации, именно на этом допросе бывшему гаранту собирались вручить подозрение.

Очевидно, что подвижки в деле экс-президента связаны с кадровыми переменами во власти. Если замена Романа Трубы Ириной Венедиктовой во главе ГБР не стала для этого ведомства причиной остановить уголовные дела против прошлой власти, то увольнение генпрокурора Руслана Рябошапки, похоже, способствовало тому, что заведенные ГБР производства наконец получили перспективу.

А потому, вполне вероятно, нынешний отъезд Петра Алексеевича за границу – прямое следствие увольнения Рябошапки. Конечно, Порошенко вряд ли боится ареста – для такого шага нужна и очень большая смелость власти, и очень серьезные аргументы. Но уже сам факт вручения подозрения будет означать, что экс-президент висит на крючке и в результате этого процесса арест становится возможным. А Петр Алексеевич, несмотря на немало посадок политических противников, сам не горит желанием оказаться в СИЗО. Даже ради геройского имиджа.

Так что теперь экс-президент будет находиться за границей, скорее всего, до того момента, пока официально не назначат нового генпрокурора. А если это вдруг окажется Венедиктова, то может и вообще не вернуться.