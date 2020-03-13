Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах допустил, что Олимпийские игры 2020 года не пройдут вовремя из-за распространения коронавируса. Он обязался следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения в вопросе возможного переноса соревнований.

Об этом сообщает Sport.ru, цитируя Kicker.

"Мы будем следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Нужно помнить, что есть проблемы с квалификационными турнирами на Игры. В некоторых видах спорта они еще не завершились. Учитывая текущую ситуацию, нам приходится гибко реагировать на все проблемы", - сказал Бах.

По его словам, руководство МОК продолжает рассчитывать на то, что 24 июля состоится церемония открытия Олимпийских игр.

"Впереди еще четыре с половиной месяца. Постараемся их использовать, чтобы Игры проходили без проблем", - пообещал спортивный чиновник.

О возможном переносе Олимпиады в Токио на год или два впервые заговорили 11 марта. Между тем губернатор японской столицы исключил отмену Игр.