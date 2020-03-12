В четверг американские биржи закрылись обвальным крушением на уровне 7,9-9,3%. Этот показатель стал худшим с рекорда 1987 года и одним из самых удручающих падений в истории. Такого не было даже в Великую депрессию.

О ситуации на фондовом рынке сообщает РИА Новости.

В середине дня индексы замедлили падение почти вдвое благодаря Федеральному резервному банку Нью-Йорка, который объявил об увеличении объема еженедельного выкупа бумаг до 500 миллиардов долларов в марте.

Однако уже через несколько часов биржи вновь устремились вниз. По состоянию на 22:00 по Киеву крупнейшие фондовые индексы США упали более чем на 9%: S&P 500 - на 9,51%, Nasdaq - на 9,43%, Dow Jones – на 9,99%, Russel 2000 – на 11,19%.

Американский фондовый рынок рухнул, несмотря на беспрецедентное решение ФРС за 3 недели закачать в банки дополнительно до $1,5 трлн.

По мнению экспертов, на ситуацию повлияло заявление президента Дональда Трампа, который ввел 30-дневный запрет на въезд в США из стран Евросоюза из-за коронавируса.

Как писала "Страна", обвал мировых фондовых рынков начался 9 марта, когда друг за другом рухнули индексы на азиатских, европейских и американских биржах.





