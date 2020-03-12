Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально приостановила проведение чемпионата в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении НХЛ в Twitter.

Как отметили в НХЛ, такое решение было принято после того, как у игрока Национальной баскетбольной ассоциации Руди Гобера был обнаружен коронавирус, после чего был приостановлен сезон в НБА.

"После вчерашней новости о том, что игрок НБА сдал положительный тест на коронавирус, и учитывая, что команды из наших лиг используют общие раздевалки, теперь кажется вероятным, что у кого-то в определенный момент будет диагностирован коронавирус. Больше не стоит продолжать игры в это время", - говорится в заявлении НХЛ.

Ранее сообщалось, что знаменитый киноактер Том Хэнкс заразился в Австралии коронавирусом вместе с женой.