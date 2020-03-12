В штате Калифорния (США) временно закрываются Диснейленд и Диснеевский парк калифорнийских приключений (Disney's California Adventure). Причина - угроза распространения коронавируса.

Об этом сообщает CNBC.

Оба тематических парка закроются в субботу, 14 марта, и не будут работать до апреля. Такое решение руководство парков приняло после того, как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потребовал отменить или отложить мероприятия, в которых участвуют более 250 человек.

"Калифорния разработала новую политику в отношении массовых собраний и провела беседы с Disney и другими компаниями о том, как ее воплотить. Disney сделал правильный вывод в интересах общественного здравоохранения и согласился закрыть свои калифорнийские парки", - похвалил компанию Ньюсом.

Ранее, кстати, губернатор заявлял, что такие крупные парки, как Диснейленд, не подпадут под запрет на проведение больших собраний.

Калифорнийские парки стали четвертым и пятым Диснейлендами, закрывшимися на фоне пандемии коронавируса. Ранее приостановили работу парки в Токио, Гонконге и Шанхае.

Отели Disneyland Resort будут открыты до понедельника, 16 марта, чтобы нынешние гости спокойно могли организовать выезд.

Диснейленд будет продолжать платить зарплату актерам, пока парк закроют.

Ранее "Страна" сообщала, что в Нью-Йорке из-за коронавируса закрыли театры на Бродвее.

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