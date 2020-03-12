Антон Гура, который находился на борту самолета Милан-Киев, в комментарии "Стране" заявил, что в салоне многие пассажиры кашляли и пили жаропонижающие, но почти всех их отпустили и они разъехались по разным городам Украины. Борт МАУ сегодня приземлился в аэропорту "Борисполь".

"Я поехал в Италию ради эксперимента, чтобы показать ситуацию. Я к этому готовился, никому не говорил. Хотел купить билеты на Sky Up и Wizz Air, но он отказали, а МАУ не отказали. Так я оказался в самолете. Перед взлетом многие пили жаропонижающие средства, я это увидел. Во время полета многим было плохо, просили у бортпроводников воду, чтобы запись порошки. Среди всех пассажиров - 40% наших заробитчан. Все остальные - иностранцы. У одного из них я спросил, сколько он жил в Италии, он сказал, что полтора года, а уехал, потому что у него было подозрение на коронавирус, его выписали и отправили на самолет в Египет. Я уточнил, почему египетский самолет его не забрал, он стоял в Милане. Он ответил, что на борту обнаружили серьезного больного, а их высадили. Зато МАУ всех забрали" - рассказал пассажир.

По его словам, в Италии не хватает аппаратов искусственного дыхания, поэтому иностранцам предлагают улететь и оплачивают вылет.

Также Гура сообщил, что врач в "Борисполе" мерила температуру неправильно - сбоку. И что после осмотра выяснилось, что ни у кого нет температуры.

"Все чихают, кашляют, глаза слезятся, но 36,6. Когда я указал на больных, она перемерила, а там 37,6, 37,2. Троих египтян госпитализировали. Пол самолета больных. Одна наша заробитчанка из Черновцов так наглоталась порошков, что у нее температура 35,4. Я на нее смотрю и говорю, что у нее сердце может не выдержать.

Она: "Я нічого не пила, нічого не пила". Я зашел в туалет, а там бумажки от порошков, штук шесть... Они знают, что нужно только скрининг пройти и все ок. Наши заробитчане все прошли скрининг и поехали во Львов, Черновцы, Ивано-Франковск. Они работали с температурными бабушками, им повысили зарплату, а бабушек 80-ти летних с коронавирусом не берут в больницу. Бортпроводники и капитан корабля подняли бунт и заставили врачей еще раз измерить температуру, еще онлайн трансляция их заставила что-то делать. Наши люди больны: чихают, кашляют. Я спросил у одной, больна ли она. Она опустила глаза и спросила, что ей делать. Я сказал обратиться в больницу. Она говорит, что там, где она живет, закрыли больницу" - рассказал Гура.

Напомним, что "Страна" ведет онлайн по ситуации с карантином в Украине и новыми случаями коронавируса в стране.

12 марта в Житомирской и Черновицкой области подтвердился диагноз у двух человек. То есть всего в Украине официально три случая.