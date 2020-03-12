По информации Министерства здравоохранения Беларуси на вечер четверга, 12 марта, в больницах Беларуси находится 21 гражданин с лабораторно подтвержденным РНК коронавируса.

Еще вчера число больных с подтвержденным диагнозом составляло 12 человек.

Об этом сообщает "Вечерний Гродно".

"На момент изоляции пациентов тесты у них были отрицательными - то есть на тот момент вирус еще не выделялся из организма. Есть период, когда произошло инфицирование, но человек не является заразным. На тот момент они не представляли опасности для окружающих, так как выделение вируса в окружающую среду может начаться минимум на третий день. К этому моменту все эти люди находились под медицинским наблюдением, ни с кем не контактировали. Практически все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, один находится в состоянии средней степени тяжести», - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Ранее "Страна" информировала, что в Италии от коронавируса с разницей в два часа умерла пара супругов.

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