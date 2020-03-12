Ближневосточные издания сообщили о заражении коронавирусом советника руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи. Скорее всего, речь идет об Али Акбаре Велаяти.

Об этом передает "Инетрфакс".

Советник духовного и государственного лидера страны изолирован.

Это не первое высокопоставленное лицо Ирана, подхватившее вирус. Ранее заражение диагностировали у главы Комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского меджлиса Моджтабы Зульнура и вице-президента по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар. Также инфицированными оказались министр культурного наследия и туризма Али Асгар Мунесан, министр торговли Реза Рахмани и первый вице-президент страны Эсхак Джахангири.

От коронавируса скончался Сейед Мохаммад Мирмихаммади, член совещательного органа при Высшем руководителе Ирана - Совета целесообразности.

Всего в Иране заражены 10 075 человек. Более 3,2 тысяч инфицированных выздоровели. Скончались 429 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что канадский премьер Джастин Трюдо ушел на карантин из-за признаков коронавируса у его жены.

Также мы писали, что коронавирус диагностирован у сотрудника администрации бразильского президента.