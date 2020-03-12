Власти штата Карнатака, что на юго-западе Индии, подтвердили первую смерть в стране от коронавируса. Его жертвой стал 76-летний мужчина.

Об этом сообщает издание The Economic Times.

Пожилой мужчина в конце января отправился в Саудовскую Аравию и вернулся 29 февраля. После приезда домой он почувствовал себя плохо и лег в частную клинику. Позже, по совету врачей или семьи, он отправился на дальнейшее лечение в город Хайдарабад.

На обратном пути из Хайдарабада, около 11 часов вечера во вторник он умер.

Тесты подтвердили у него наличие COVID-19. Кроме того, у мужчины были тяжелые сопутствующие заболевания: гипертония, диабет, астма и аппендицит.

В соответствии с протоколом врачи принимают необходимые меры по отслеживанию контактов умершего. Его тело дезинфицировали и утилизировали по нормам, принятым правительством Индии для таких случаев.

Как писала "Страна", Индия стала одной из первых стран, поддавшейся панике из-за коронавируса. В середине февраля там у могилы матери свел счеты с жизнью мужчина, заподозривший у себя коронавирус.

Также мы рассказывали, что из-за эпидемии коронавируса власти Индии с 13 марта приостановили действие всех выданных иностранцам виз.