В МОЗ сообщили, что второй житель Черновицкой области, инфицированный коронавирусом COVID-19, находится в стабильном состоянии.

"Мужчине из Черновицкой области 64 года, сейчас его состояние стабильное. Его жена, вернулась из Италии в течение последних 14 дней, была единственным человеком, с которым инфицированный пациент тесно контактировал", - сообщили на странице Минздрава в Facebook.

Напомним, что 12 марта стало известно о двух новых случаях заражения - в Черновицкой и Житомирской области. То есть на сегодня в Украине официально зафиксировали три случая заражения COVID-19.

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