Министерство здравохранения Франции активировало второй уровень экстренного плана действий по коронавирусу.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что врачам по всей стране предписано отменить все несрочные хирургические операции, чтобы освободить столы для зараженных новым вирусом.

Все из-за того, что коронавирус стремительно распространяется по Европе и предсказать его последтствия невозможно.

Напомним, глава администрации президента Франции изолировал себя из-за коронавируса.

Всего во Франции заразились смертельной болезнью более 2281 человека, а умерли 48 человек.

Добавим, что практически по всей Европе вводят режим ЧС из-за стремительного распространения коронавируса по планете.

Также стало известно, что в Украине официально увеличилось количество зараженных коронавирусом.