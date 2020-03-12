В аэропорт "Борисполь" приземлился самолет из Милана компании МАУ, на борту которого много египтян с признаками ОРВИ. Однако все они пьют жаропонижающие средства, чтобы пройти температурный контроль на границе.

Об этом в видеорепортаже, выложенном на Facebook, рассказал один из пассажиров рейса Антон Гура.

По словам мужчины, из Италии, где очень сложная ситуация с коронавирусом, сейчас массово бегут иностранцы. Вместе с ним в самолете много граждан Египта, которые через Украину надеются добраться до Каира. Почти все они кашляют и сморкаются, а при посадке потели и были с красными глазами. Однако чтобы пройти температурный скрининг и не застрять на карантине, они пьют жаропонижающие средства.

Видео: Facebook

Также Гура рассказал, что из Италии выгоняют многих украинцев с признаками болезни. Поэтому в стране образовался дефицит сиделок и резко выросли зарплаты тех, кто ухаживает за больными.

Когда в салон явились контролеры, они решили выпустить пассажиров. Автора ролика это возмутило, ведь у больных египтян может быть коронавирус. В итоге к нему присоединился экипаж судна, тоже потребовавший у медиков не выпускать иностранцев.

В итоге контролеры все-таки забрали троих пассажиров. Однако остальных спокойно выпустили. Таким образом Гура показал, что карантин в аэропорту де-факто не работает.

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