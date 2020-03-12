В Киеве автомобиль сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте, и скрылся с места происшествия. ДТП произошло неподалеку от станции метро Берестейская в четверг, 12 марта, около 20:00. Случившееся попало на видеорегистратор другого автомобиля.

По данным ресурса "Киев оперативный", пешеход остался жив, с места аварии его забрала скорая помощь.

Мужчина выскочил на дорогу за пределами регулируемого пешеходного перехода в то время, как автомобили уже тронулись с места на открывшийся зеленый сигнал светофора.

Водитель легковушки резко рванул вперед и заметив пешехода пытался тормозить, но наезда избежать не удалось. После этого автомобиль, не остановившись, уехал с места ДТП.

Ранее "Страна" писала о том, что в Никополе подросток на велосипеде въехал в яму и оказался под колесами микроавтобуса.

Также мы сообщали, что на видео попало, как бусик в Киеве маневрировал с пешеходом под колесами, который остался жив.