В четверг. 12 марта, гражданка России прибыла в "Борисполь" рейсом из Минска. Во время пограничного контроля выяснилось, что в конце прошлого года она уже прилетала в Украину и за незаконное посещение Крыма в 2018 году ей запретили въезд на территорию нашей страны на 3 года. За повторное нарушение запрет продлили до 10 лет.

Об этом сообщила в Facebook Госпогранслужба Украины.

Поскольку в старом паспорте была отметка о запрете на въезд, россиянка решила пойти на хитрость. Она заменила документ на новый, надеясь, что с чистыми страницами сможет пересечь украинскую границу.

Однако уловка не прошла, поскольку фамилия женщины была в базе данных. На вопрос, почему она заменила паспорт, блогерша объяснила, что старый якобы съела собака.

Видео: Facebook/ DPSUkraine

За умышленное неисполнение решения о запрете въезда в Украину, который должен был действовать до конца 2022 года, гражданке РФ продлили срок запрета до 10 лет.

В ближайшее время ее отправят обратным рейсом в Беларусь.

Госпогранслужба не назвала имени блогерши. По данным украинских СМИ, речь идет о Наталье Красновой, у которой в Киеве был запланирован концерт в столичном Доме кино.

Как писала "Страна", в январе пограничники не пустили в Украину российских актеров Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларису Удовиченко.

А в феврале та же участь постигла лекторов из РФ.