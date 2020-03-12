Гражданин Польши пытался незаконно ввезти в Украину вертолет МИ-2. Инцидент произошел в пункте пропуска "Краковец", куда прибыл грузовик с вертолетом, на который у поляка не было разрешительных документов. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

"Пограничники Мостиского отряда уже ждали "Рено", ведь имели предварительную оперативную информацию о законности перевозки такого товара. Впоследствии во время мероприятий погранично-таможенного контроля выяснилось, что на товары, которые вез гражданин Польши, отсутствовали разрешительные документы", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Так, вертолет МИ-2, турбинные авиационные двигатели и главный редуктор весом 4 тонны и стоимостью более $20 тысяч, иностранец должен был доставить в Бердичев.

"Сейчас о грузе, который вероятно является товаром двойного назначения, проинформированы компетентные органы", - добавили в ведомстве.

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