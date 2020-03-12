Правительство Австрии приняло решение из-за распространения коронавируса досрочно закрыть горнолыжные курорты Тироля.

Таким образом они свернут свою работу уже в воскресенье, 15 марта - это на месяц-полтора раньше чем в обычный сезон. Об этом сообщает телеграм-канал "РИА Новости".

"Горнолыжные курорты Тироля из-за коронавируса решено закрыть уже 15 марта. В обычное время они работают до апреля, а некоторые - вообще до мая", - говорится в сообщении.

По последним данным, в Австрии зафиксировано более 360 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Также в четверг случился первый летальный исход этого заболевания.

Австрия повысила уровень угрозы безопасности для здоровья своих граждан во всех странах мира. Также МИД призывает австрийцев отказаться от зарубежных поездок и вернуться на родину из-за распространения коронавируса.

Ранее "Страна" писала о том, что в Италии от коронавируса умерли уже больше тысячи заболевших.

Также мы сообщали, что известно о двух новых случаях коронавируса в Украине.