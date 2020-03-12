Харьков - единственный большой город Украины, мэр которого отказался вводить карантин, как велел Кабмин.

Городской голова Геннадий Кернес обосновал свою позицию так: уровень заболеваемости ОРВИ и гриппа снижается, родителям не с кем оставить детей, а в Харькове нет ни зараженных коронавирусом, ни госпитализированных с подозрением на него.

На протяжении четверга, 12 марта, харьковский губернатор Алексей Кучер настойчиво убеждал Кернеса изменить свое мнение. В итоге решением первого был введен карантин во всей области, за исключеним Харькова. Также глава ОГА отправил на внеплановые каникулы учащихся всех вузов.

Как сообщил "Стране" источник в харьковской мэрии, отказались от введения карантина не только ввиду отсутствия причин, а и с целью не допустить панику.

Корреспонденты "Страны" тем временем выяснили, как живет первая столица Украина без жестких ограничительных мер. Ниже предлагаем вниманию читателей наш репортаж их Харькова.

Масок нет и покупают самую дешевую соль

Район Алексеевка – спальный, тут много студенческих общежитий, семей с детьми.

Вечером в четверг, 12 марта, в "Аптеке оптовых ц.." на проспекте Людвига Свободы, 28а, достаточно много людей. Тут всего две кассы, к каждой из них очередь из трех-четырех человек.

Медицинских масок нет. На наш вопрос, когда будут, девушка-провизор ответила, что "не будет никогда".

В этом же здании еще одна аптека – "Аптека низких ц" (на фото ниже). Здесь очередей нет, но работают три кассы, у каждой из них есть покупатели. Масок тоже нет, провизор сказала, что их нет у поставщика, а когда появятся – завезут.

В "Социальной аптеке" по проспекту Людвига Свободы, 31, тоже нет масок. Но и покупателей немного: всего пару человек в зале. Провизор сказала, что нет ни масок, ни антисептиков для рук. Когда будут маски – неизвестно, но точно не на этой неделе. Антисептики, по ее словам, привезут уже 13 марта.

В сети аптек 277 нет ажиотажа ни с масками, ни с антисептиками. Впрочем, самих масок тоже нет - новый завоз в пятницу. Продавать будут от 15 гривен. В поликлиниках они стоят по 25 гривен. Антисептики для рук можно купить без проблем - и маленькие, и большие бутылочки.

Днем, по словам корреспондента "Страны", в местных магазинах (мы посетили АТБ и Сильпо) ажиотаж отсутствовал. Очередей не было, на кассах обычный для этого времени суток контингент - в основном пенсионеры. Берут кто что, но явно не про запас.

В АТБ одна пожилая женщина брала два йогурта, сметану и батон, другая - упаковку риса. В "Сильпо" мы увидели только одну харьковчанку с тележкой, груженой доверху. Но с учетом того, что там было много скоропортящихся деликатесов, столько покупок вряд ли из-за карантина.

Ближе к вечеру в магазинах людей также было не больше, чем обычно вечером в будний день, но полки с макаронами, солью, сахаром и крупами начинают редеть.

В АТБ на проспекте Людвига Свободы, 28а (на фото ниже), пустует несколько полок с туалетной бумагой, почти раскупили всю самую дешевую соль, выставленную в торговом зале. Повышенным спросом пользуется сахар. На половину опустели полки с гречкой, разобрали достаточно много макарон. Остальные полки магазина заполнены продуктами.

В "Сильпо" по соседству (пр. Л.Свободы, 30, на фото ниже) тоже наблюдается повышенный спрос на соль, крупы и макароны. А вот людей в торговом зале значительно меньше.

Обстановка в школах, вузах и поликлиниках

В школах и садиках карантина нет. Но, по местным слухам, вводит его будут. По разным данным, 13 марта (пятница) или 16 марта (понедельник).

В школе №68, в районе Одесской, как и заявлял Кернес, учеников разместили в отдельных классах. А учащиеся старших классов не переходили из кабинета в кабинет – к ним приходили преподаватели. На переменах педагоги просили побыть в коридоре, чтобы проветрить помещение.

По словам одной из учениц, им обещали, что в столовой каждый класс будет есть отдельно. Но на деле этого не произошло, питались все вместе. Медосмотра перед уроками, о котором шла речь накануне, тоже не было.

В вузах Харькова карантин уже ввели. Студентам сказали не ходить на пары, а преподаватели работают в обычном режиме, делают дистанционные курсы.

"У нас это вызывает недоумение. Известно, что риск заболеть коронавирусом в тяжелой форме выше у людей в возрасте. По этой логике нам, преподавателям, наоборот, надо сидеть дома. А молодым студентам ходить учиться. Маски мы не носим. Кернеса, который, как минимум, попытался отбить карантин, в этом поддерживаем", - рассказала нам преподаватель Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н.Бекетова.

В поликлиниках ажиотажа не наблюдается, как и масочного режима.

"Сегодня (12 марта) была в частной клинике, но на приеме у врача из ЦКБ №5 - больницы, где Юлю Тимошенко лечили, когда она в Харькове срок отбывала. Ни в той, ни в другой больнице масочного режима нет. В ЦКБ никаких собраний по этому поводу не проводили. Врачи считают, что раздувают панику. Шутят, что Кернес не даст заморозить карантином жизнь в городе", - рассказала нам жительница Харькова.

В основном опрошенные "Страной" харьковчане солидарны с мнением мэра - против карантина.

"Все помнят, как Тимошенко [в 2009 году, будучи премьер-министром] встречала в аэропорту маски от свиного гриппа. И что, много было толку? Какой смысл в карантине в школах. Детей деть некуда. А мы все равно ходим на работу - если заразу суждено принести, то это и так произойдет", - считает харьковчанка Юлию.

Однако есть и те, кто карантин поддерживают. Преимущественно это молодежь - студенты или специалисты без детей, которые не прочь побыть дома и получить больше свободного времени для досуга.