В четверг, 12 марта, в Украине официально подтвердили еще два случая заражения китайским коронавирусом Covid-19. У женщины в Житомирской области и мужчины в Черновцах. Таким образом, в Украине подтвердили уже три случая заражения. В двух из них заразившиеся вернулись из Италии, в одном - из Польши.

Собрали информацию, что известно о новых случаях заражения. Коронавирус методом ПЦР (когда в крови обнаруживают РНК вируса) выявили у 71-летней женщины из Житомирской области (город Радомышль). Известно, что 1 марта она вернулась в Украину из Польши. Погостила у родни во Львове, а потом вернулась в Радомышль.

Радомышль в Житомирской области

Женщина плохо себя чувствовала с 3 марта. Она несколько раз обращалась к врачам, жаловалась на повышенное давление. В итоге была госпитализирована в районную больницу в Радомышле 12 марта в 10 утра. Перевозить ее в Житомир не планируют. Заболевшая находится в состоянии средней тяжести. У нее двустороннее воспаление легких. Ее родные, а это шесть человек, находятся на обсервации. Пока симптомов коронавируса у них не выявили. Медики выясняют круг тех, с кем она контактировала.

Директор госучреждения "Житомирский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Зиновий Парамонов во время брифинга отметил, что эпидемиологов беспокоит, что больная женщина посетила церковь.

В Радомышле, который является райцентром, вводят чрезвычайное положение. Оно предусматривает определенные ограничения, в частности - закрытие развлекательных заведений и места нахождения большого количества людей. Вводить чрезвычайные меры во всей области или в пределах района в настоящее время не планируют.

Второй случай - в Черновицкой области. Пока известно, что заболел мужчина, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней. Он изолирован, ему предоставляется симптоматическое лечение.

По данным Минздрава, заболевшему 64 года, пока его состояние стабильное. Его жена была единственным человеком, с которым инфицированный тесно контактировал. Сейчас она женщина чувствует себя хорошо, у нее нет признаков острых вирусных заболеваний, ей проводят лабораторные тесты и исследования.