Пандемия коронавируса, карантин из-за которого объявлен в Украине, затронул и Церковь.

Киевские власти призвали глав религиозных учреждений прекратить массовые богослужения и усилить санитарный контроль. По итогам этого обращения ПЦУ призвала своих прихожан делать поклоны иконам вместо их целования, но и попросила не паниковать.

В украинских храмах проводят службы от коронавируса. И это распространенная практика - Церкви во все времена отзывались на проблемы, которые беспокоят их прихожан.

Церковь утверждает: молиться от коронавируса, как и от любой другой хвори, не постыдно. Наоборот - приветствуется.

В связи с этим у украинцев возник вопрос, как и кому молиться от опасной болезни.

Молитвы от коронавируса

Специальных молитв от коронавируса не существует. Однако есть целое множество молитв от болезней, для исцеления - их мы приводим ниже.

Также священнослужители отмечают, что прихожане могут общаться с этим вопросом к любым святым, к которым они привыкли и которые им помогают. А не воцерковленные, но верующие, могут читать "Отче наш".

Вместе с тем, Церковь напоминает: помимо молитв непременно нужно соблюдать все профилактические меры, которые рекомендуют медики.