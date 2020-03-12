Власти Нью-Йорка из-за коронавируса ввели правило не собираться более 500 человек в одном месте. Также принято решение закрыть театры Бродвея до 12 апреля. Об этом пишет The New York Times.

При этом высказываются опасения, что такие ограничительные меры, которые вступают в силу 12 марта в 17:00, могут серьезно повлиять на культурные объекты самого крупного города США, в частности, на театры Бродвея, которые являются основой туристического бизнеса Нью-Йорка.

По данным местных властей, в Нью-Йорке зарегистрированы 328 подтвержденных случаев коронавируса.

Ранее "Страна" писала о том, что у сопровождавшего бразильского президента на встрече с Трампом чиновника нашли коронавирус.

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