Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прокомментировала ограничительные меры в Верховной Раде, утвержденные Дмитрием Разумковым в связи с угрозой коронавируса. Согласно распоряжению спикера, парламентские журналисты могут работать только в пресс-центре Рады.

Комментарий Кравчук опубликовала в своем Facebook.

Распоряжение Разумкова позволяет присутствие в Верховной Раде журналистов и технических работников СМИ исключительно в пресс-центре на третьем этаже здания по улице Грушевского, 5.

По словам Кравчук, в парламенте рассматривали несколько вариантов относительно присутствия работников прессы. Разумков поддержал идею допустить журналистов хотя бы в пресс-центр.

"Пока кулуары закрываются. О дополнительных условиях аккредитации в ближайшее время сообщит пресс служба ВРУ. И я очень прошу представителей СМИ отнестись к ограничениям с пониманием. Мы не сможем пустить в пресс-центре всех желающих", - отметила Кравчук.

Депутат также пообещала проводить включения, давать комментарии и максимально облегчать работу СМИ в новых условиях.

Она добавила, что ограничения действуют до 3 апреля, но руководство парламента будет следить за ситуацией и принимать решения в зависимости от того, как она будет меняться.

С полным списком ограничений в работе Рады можно ознакомиться здесь.

Ранее "Страна" писала, что 11 марта Разумков из-за коронавируса запретил нардепам зарубежные командировки.