Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра социальной политики Юлию Соколовскую заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

"Назначить Соколовский Юлию Сергеевну заместителем руководителя Офиса президента Украины", - сказано в тексте указа.

Известно, Юлия Соколовская родилась в 12 апреле 1985 года. В 2007 году окончила Киевский национальный экономический университет, а в 2016 году - Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

Ранее Соколовская была начальником отдела социального сектора и финансирования здравоохранения Министерства финансов Украины, директором департамента расходов бюджета социальной сферы в Министерстве экономического развития и торговли Украины, начальником отдела стратегического планирования и координации государственной политики в секретариате Кабмина. Была советником в Министерстве финансов Украины.

29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуру Соколовской на должность министра социальной политики Украины. 4 марта Рада утвердила новый состав Кабмина.

Ранее "Страна" писала о том, что министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании самим копить на старость.

Также мы сообщали, что министр соцполитики Соколовская в декабре получила 217 тысяч гривен.