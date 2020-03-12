У сотрудника администрации президента Бразилии Жаира Болсонару диагностировано заражение коронавирусом. Между тем мужчина сопровождал национального лидера на переговорах в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на бразильские издания.

Зараженным оказался глава секретариата администрации президента Бразилии по вопросам коммуникации Фабиу Вайнгартен.

Новость о том, что у него выявлен новый вирус, сначала сообщила в чате WhatsApp для родителей учащихся супруга чиновника Софи Вайнгартен. Затем ее подтвердили в правительстве страны.

Вирус у Вайнгартена определили с помощью теста. Чиновника отправили на карантин.

Бразильская пресса отмечает, что во время поездки Вайнгартен контактировал с Болсонару и с самим Трампом в Мар-о-Лаго. При этом сам Трамп заявил, что его не беспокоит эта информация.

Коронавирус не в первый раз подбирается к главе Белого дома. Ранее "Страна" рассказывала, что вирус был выявлен у одного из посетителей конференции, в которой участвовали Трамп и вице-президент Майкл Пенс.

Мы также писали, что Трамп запретил въезд в США из всех стран Евросоюза.