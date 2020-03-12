В четверг, 12 марта, курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 26,020 грн/$1 с 25,725 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,01-26,03 грн/$1.

По мнению дилеров коммерческих банков, курс на межбанке отреагировал на понижение учетной ставки Национальным банком (НБУ) и по состоянию на 15:00 упал до 25,95 грн/$1, на 16:00 - до 26 грн/$1, тогда как на открытии рынка курс был на уровне 25,82 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс"-Украина".

На "сером" рынке курс гривни ниже - 26,23-26,53 грн/$1, а банки при онлайн обмене по-прежнему сохраняют очень большие спрэды Например, у monobank 25,81-26,58 грн/$1 (покупка и продажа), у ПриватБанка - 25,8-26,6 грн/$1, у Ощадбанка - 25,70-26,65 грн/$1, у Райффайзен банка Аваль - 25,6-26,6 грн/$1.

Нацбанк Украины установил на 13 марта официальный курс национальной валюты на уровне 25,858 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 12 марта упал до 25,81 грн/$1 с 25,58 грн/$1 днем ранее.

Также НБУ установил официальные курсы основных валют по отношению к гривне на 13 марта:

BYN 1 белорусский рубль 10.9484

EUR 1 ЕВРО 29.054

JPY 10 японских йен 2.483

PLN 1 польский злотый 6.6605

CAD 1 канадский доллар 18.6991

ILS 1 новый израильский шекель 7.1148

RUB 10 российских рублей 3.4545

HUF 100 венгерских форинтов 8.5839

GBP 1 фунт стерлингов 32.7466

CZK 1 чешская крона 1.1087

CHF 1 швейцарский франк 27.5378

CNY 1 китайский юань женьминьби 3.6848

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 10 марта составил 849,2 млн в долларовом эквиваленте в том числе $777,8 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что Нацбанк понизил учетную ставку с 11% до 10%.

Также мы сообщали, что в НБУ из-за коронавируса посоветовали меньше пользоваться кэшем и перейти на безнал.